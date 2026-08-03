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Ещенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»

Вчера, 18:58
9

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко дал оценку эпизоду с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче второго тура РПЛ против «Ахмата».

  • На 2-й минуте вратарь столичной команды Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.
  • Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».
  • Красно-белые в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Надо сказать защитникам, чтобы они не трогали мяч рукой в штрафной, как Ву. Он ногой не мог мяч поставить?

Конечно, судья всe правильно решил. Мяч катился, остановился, и Максименко ввeл его в игру.

Не было удара по катящемуся мячу. Максименко ударил по нему как раз в момент остановки», – сказал Ещенко.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Максименко Александр Ву Кристофер Ещенко Андрей
Комментарии (9)
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Цугундeр
1785773252
)) "Ещенко разобрал.." Какой трогательный розовый оксюморон от обладателя стрингов "неделька"..))
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рылы
1785773626
надо полагать, свирепый хряк борзыкин уже выпустил видос с визгами, что пенальти не было. ну и заговор, судьи, газпром и прочий набор его хрюканья.
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andr45
1785773930
А, например, эпизод с Литвиновым, когда хамло Фролов, конечно же, в издевательской манере не «увидел» фол в штрафной «Ахмата», эта трусливая шестерка не хочет разобрать?)
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ScarlettOgusania
1785777642
Максименко "пожарил" в Грозном не только в эпизоде с пеналём, а пас на Самородова какой "конгениальный" выдал, очень психически неустойчивый парень, прыгает при пеналях раньше времени, потому и ловят его постоянно, потому и Мешком называют...🤬
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