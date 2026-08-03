Ещенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко дал оценку эпизоду с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче второго тура РПЛ против «Ахмата».

На 2-й минуте вратарь столичной команды Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

Красно-белые в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Надо сказать защитникам, чтобы они не трогали мяч рукой в штрафной, как Ву. Он ногой не мог мяч поставить?

Конечно, судья всe правильно решил. Мяч катился, остановился, и Максименко ввeл его в игру.

Не было удара по катящемуся мячу. Максименко ударил по нему как раз в момент остановки», – сказал Ещенко.