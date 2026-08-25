Ещенко определил лучшую команду РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высоко оценил игру и результаты красно-белых на старте сезона-2026/27.
«На данный момент мне нравится все, кроме того, что было с «Краснодаром». В том матче были 10 минут, которые перевернули ход игры. За это могу поставить минус.
Но в остальном, по игре и футболистам, это лучшая команда чемпионата.
У «быков» сейчас Кривцов сломался, Кордобы нет, Сперцян ушел. У «Спартака» при этом есть отличная обойма», – сказал Ещенко.
- «Спартак» в воскресенье дома победил «Зенит» – 2:0.
- Красно-белые выиграли 4 из 5 стартовых матчей РПЛ, уступив только лидирующему «Краснодару».
- Их следующий соперник – «Оренбург» (30 августа, 17:30 мск).
Источник: «Спорт-Экспресс»