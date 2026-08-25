Ещенко определил лучшую команду РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высоко оценил игру и результаты красно-белых на старте сезона-2026/27.

«На данный момент мне нравится все, кроме того, что было с «Краснодаром». В том матче были 10 минут, которые перевернули ход игры. За это могу поставить минус.

Но в остальном, по игре и футболистам, это лучшая команда чемпионата.

У «быков» сейчас Кривцов сломался, Кордобы нет, Сперцян ушел. У «Спартака» при этом есть отличная обойма», – сказал Ещенко.