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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 10 декабря 2016
Бавария
10.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Вольфсбург
18'
А. Роббен
22'
Р. Левандовски
58'
Р. Левандовски
76'
Т. Мюллер
86'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
ГОЛ! 5:0!
Д. Коста
86'
83'
Замена
Виейринья
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Алькантара
81'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
77'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
76'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Видаль
71'
61'
Замена
Ю. Мебиус
️️️️
Б. Майорал
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
58'
Желтая карточка
Т. Алькантара
25'
22'
Замена
Я. Хорн
️️️️
М. Шефер
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Лам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Марсель Шефер
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
26
Юстин Мебиус
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
3-1-4-2
1
Нойер
24
Бернат
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Видаль
6
Алькантара
13
Мюллер
9
Левандовски
3-1-3-1-2
16
Бенальо
31
Кнохе
25
Брума
13
Родригес
23
Гилявоги
16
Блащиковски
31
Герхардт
4
Шефер
20
Калиджиури
9
Майорал
27
Гомес
6
Алькантара
13
Рафинья
13
Рафинья
6
Алькантара
23
Видаль
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Видаль
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
4
Шефер
38
Хорн
38
Хорн
4
Шефер
16
Блащиковски
20
Виейринья
20
Виейринья
16
Блащиковски
9
Майорал
26
Мебиус
26
Мебиус
9
Майорал
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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