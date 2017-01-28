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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 28 января 2017
Вердер
28.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
53'
М. Крузе
30'
А. Роббен
45+1'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
90'
+3
Желтая карточка
К. Коман
Желтая карточка
М. Эггештайн
90'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
У. Гарсия
81'
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
З. Юнузович
75'
Желтая карточка
У. Гарсия
72'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Р. Бауэр
71'
66'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Роббен
62'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:2!
М. Крузе
Пас отдал
З. Юнузович
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Алаба
Желтая карточка
Р. Бауэр
42'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
М. Эггештайн
️️️️
К. Писарро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
47
Усман Манне
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
4-1-2-1-2
1
Видвальд
25
Гарсия
4
Мойсандер
13
Велькович
22
Сане
27
Делэни
16
Юнузович
4
Бауэр
7
Гнабри
10
Крузе
14
Писарро
3-2-3-2
1
Нойер
21
Лам
15
Хуммельс
5
Алаба
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
3
Алонсо
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
25
Гарсия
11
Кайнц
11
Кайнц
25
Гарсия
4
Бауэр
31
Бартельс
31
Бартельс
4
Бауэр
14
Писарро
8
Эггештайн
8
Эггештайн
14
Писарро
13
Мюллер
8
Саншеш
8
Саншеш
13
Мюллер
10
Роббен
21
Коман
21
Коман
10
Роббен
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
Остались в запасе
Вердер
Бавария
47
Усман Манне
ЦФ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Александер Нури
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
47
Усман Манне
ЦФ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вердер - Бавария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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