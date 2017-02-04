Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 04 февраля 2017
Бавария
04.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
9'
Р. Левандовски
13'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
87'
Замена
Т. Керер
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Х. Мартинес
77'
Замена
Ф. Лам
️️️️
Рафинья
77'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Х. Бернат
77'
73'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Бургшталлер
Замена
К. Коман
️️️️
А. Роббен
72'
61'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
59'
Замена
М. Настасич
️️️️
Х. Бадштубер
13'
ГОЛ! 1:1!
Налдо
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
40
Фабиан Бенко
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
13
Рафинья
15
Хуммельс
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
10
Роббен
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-3-1-1
1
Ферманн
28
Бадштубер
27
Налдо
5
Хеведес
23
Колашинац
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
24
Бернат
5
Алаба
5
Алаба
24
Бернат
13
Рафинья
21
Лам
21
Лам
13
Рафинья
10
Роббен
21
Коман
21
Коман
10
Роббен
28
Бадштубер
22
Настасич
22
Настасич
28
Бадштубер
27
Горецка
6
Керер
6
Керер
27
Горецка
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
26
Свен Ульрайх
ВР
6
Тиаго Алькантара
ЦП
40
Фабиан Бенко
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
6
Тиаго Алькантара
ЦП
40
Фабиан Бенко
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Бавария
Шальке-04
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+