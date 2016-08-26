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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 26 августа 2016
Бавария
26.08.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
6 : 0
Завершен
Вердер
9'
Х. Алонсо
13'
Р. Левандовски
46'
Р. Левандовски
66'
Ф. Лам
73'
Ф. Рибери
76'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
88'
Замена
Л. Ти
️️️️
Ф. Бартельс
87'
Желтая карточка
Я. Штернберг
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Алаба
78'
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Р. Левандовски
76'
74'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
74'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
73'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Лам
Пас отдал
Т. Мюллер
66'
64'
Замена
Я. Штернберг
️️️️
А. Йоханссон
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
64'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
13'
ГОЛ! 1:0!
Х. Алонсо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
7
Франк Рибери
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Танос Пецос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
3-1-3-3
1
Нойер
15
Хуммельс
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
3-3-3-1
1
Видвальд
3
Дианье
5
Калдирола
22
Сане
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
8
Фритц
60
Ятабаре
4
Бауэр
31
Бартельс
7
Йоханссон
5
Алаба
24
Бернат
24
Бернат
5
Алаба
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
7
Йоханссон
3
Штернберг
3
Штернберг
7
Йоханссон
27
Гриллич
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Гриллич
31
Бартельс
9
Ти
9
Ти
31
Бартельс
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Бавария - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Матч ТВ
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