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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 22 октября 2016
Бавария
22.10.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
16'
А. Видаль
31'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Замена
Й. Киммих
️️️️
Рафинья
83'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Роббен
80'
78'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Коста
73'
71'
Желтая карточка
К. Крамер
65'
Замена
М. Шульц
️️️️
О. Вендт
45'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Алаба
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Рафинья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-1-3-1-2
1
Нойер
15
Хуммельс
13
Рафинья
5
Алаба
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
11
Коста
9
Левандовски
10
Роббен
4-2-1-3
1
Зоммер
4
Корб
30
Эльведи
23
Вестергор
17
Вендт
5
Штробль
23
Крамер
19
Джонсон
7
Хофманн
13
Штиндль
28
Хан
13
Рафинья
6
Киммих
6
Киммих
13
Рафинья
10
Роббен
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Роббен
11
Коста
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Коста
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
7
Хофманн
24
Янчке
24
Янчке
7
Хофманн
17
Вендт
10
Шульц
10
Шульц
17
Вендт
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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