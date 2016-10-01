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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 01 октября 2016
Бавария
01.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
40'
Й. Киммих
63'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
88'
Замена
А. Руднев
️️️️
Ю. Осако
Замена
Д. Алаба
️️️️
К. Коман
71'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Саншеш
70'
68'
Желтая карточка
С. Цоллер
Желтая карточка
Х. Мартинес
68'
65'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
62'
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Рауш
62'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Хегер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
45'
ГОЛ! 1:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Х. Бернат
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нойер
24
Бернат
15
Хуммельс
13
Рафинья
88
Мартинес
6
Киммих
8
Саншеш
3
Алонсо
21
Коман
9
Левандовски
10
Роббен
4-1-3-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
3
Маврай
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
33
Леманн
34
Рауш
10
Осако
27
Модест
21
Коман
5
Алаба
5
Алаба
21
Коман
8
Саншеш
23
Видаль
23
Видаль
8
Саншеш
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
6
Хегер
5
Озкан
5
Озкан
6
Хегер
34
Рауш
6
Цоллер
6
Цоллер
34
Рауш
10
Осако
9
Руднев
9
Руднев
10
Осако
Остались в запасе
Бавария
Кельн
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Бавария - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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