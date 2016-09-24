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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 24 сентября 2016
Гамбург
24.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
88'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
Желтая карточка
М. Грегоритч
90'
+2
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Экдаль
90'
88'
ГОЛ! 0:1!
Й. Киммих
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Б. Вуд
84'
83'
Желтая карточка
Й. Киммих
73'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Д. Сантос
70'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Н. Бауи
67'
65'
Желтая карточка
Х. Мартинес
61'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
К. Коман
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Саншеш
51'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
21
Джидеон Юнг
ПП
21
Набиль Бауи
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Клебер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
4-4-2
15
Адлер
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
4
Спахич
5
Джуру
8
Экдаль
90
Холтби
9
Мюллер
21
Юнг
17
Вуд
21
Бауи
3-2-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
8
Саншеш
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
21
Бауи
18
Костич
18
Костич
21
Бауи
17
Вуд
11
Грегоритч
11
Грегоритч
17
Вуд
8
Экдаль
10
Ласогга
10
Ласогга
8
Экдаль
15
Хуммельс
17
Боатенг
17
Боатенг
15
Хуммельс
21
Коман
7
Рибери
7
Рибери
21
Коман
8
Саншеш
23
Видаль
23
Видаль
8
Саншеш
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Клебер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Клебер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Гамбург - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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