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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 26 ноября 2016
Бавария
26.11.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Байер
30'
Т. Алькантара
56'
М. Хуммельс
35'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Лам
82'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
74'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
65'
59'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ю. Брандт
59'
Замена
Чичарито
️️️️
А. Мехмеди
ГОЛ! 2:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Й. Киммих
56'
35'
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
21
Филипп Лам
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Чичарито
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
3
Алонсо
21
Лам
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
15
Драгович
18
Венделл
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
29
Хаверц
14
Мехмеди
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
21
Лам
23
Видаль
23
Видаль
21
Лам
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
14
Мехмеди
14
Чичарито
14
Чичарито
14
Мехмеди
8
Брандт
31
Фолланд
31
Фолланд
8
Брандт
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бавария - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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