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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 20 января 2017
Фрайбург
20.01.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
4'
Я. Хаберер
35'
Р. Левандовски
90+1'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
А. Шволов
84'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
П. Штенцель
83'
Замена
О. Булут
️️️️
Я. Хаберер
80'
Желтая карточка
Я. Хаберер
74'
71'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
71'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Алаба
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
70'
55'
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Видаль
48'
Желтая карточка
Д. Коста
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
31'
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаберер
Пас отдал
В. Грифо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
10
Лукас Хюфнагель
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
4-1-3-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Торрехон
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Франтц
19
Хаберер
26
Филипп
32
Грифо
7
Нидерлехнер
3-1-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
15
Хуммельс
5
Алаба
88
Мартинес
10
Роббен
23
Видаль
3
Алонсо
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
15
Штенцель
17
Кюблер
17
Кюблер
15
Штенцель
19
Хаберер
6
Булут
6
Булут
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
5
Алаба
24
Бернат
24
Бернат
5
Алаба
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
23
Видаль
6
Киммих
6
Киммих
23
Видаль
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
10
Лукас Хюфнагель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
10
Лукас Хюфнагель
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Фрайбург - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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