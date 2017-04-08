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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 08 апреля 2017
Бавария
08.04.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия Д
4'
Ф. Рибери
10'
Р. Левандовски
49'
А. Роббен
68'
Р. Левандовски (П)
20'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Х. Мартинес
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
74'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Р. Левандовски
72'
69'
Замена
М. Мерино
️️️️
Р. Геррейру
68'
Желтая карточка
Р. Бюрки
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Левандовски
68'
Желтая карточка
А. Видаль
63'
59'
Замена
Э. Мор
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ! 3:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
49'
45'
+1
Желтая карточка
М. Бартра
45'
Замена
С. Роде
️️️️
Г. Кастро
36'
Желтая карточка
Ф. Пасслак
Желтая карточка
Р. Левандовски
24'
20'
ГОЛ! 2:1!
Р. Геррейру
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
10'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Ф. Лам
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
АП
10
Арьен Роббен
ПП
3
Хаби Алонсо
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
3-1-4-1-1
26
Ульрайх
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
28
Гинтер
5
Бартра
25
Пасслак
22
Геррейру
8
Кастро
29
Шмельцер
10
Дембеле
11
Пулишич
7
Обамеянг
88
Мартинес
15
Хуммельс
15
Хуммельс
88
Мартинес
9
Левандовски
6
Киммих
6
Киммих
9
Левандовски
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
10
Дембеле
7
Мор
7
Мор
10
Дембеле
22
Геррейру
23
Мерино
23
Мерино
22
Геррейру
8
Кастро
17
Роде
17
Роде
8
Кастро
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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