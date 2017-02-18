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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 18 февраля 2017
Герта
18.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
21'
В. Ибишевич
90+6'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
Желтая карточка
Р. Ярстейн
90'
+7
Желтая карточка
П. Пекарик
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Г. Харагучи
90'
+4
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Калу
90'
+2
Замена
А. Эссвайн
️️️️
В. Ибишевич
87'
77'
Замена
К. Коман
️️️️
Х. Бернат
68'
Желтая карточка
Х. Алонсо
66'
Желтая карточка
Р. Левандовски
64'
Желтая карточка
М. Хуммельс
61'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Й. Киммих
61'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Платтенхардт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
78
Генки Харагучи
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-2-3-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
4
Штарк
25
Брукс
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
16
Дарида
78
Харагучи
11
Ибишевич
8
Калу
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
15
Хуммельс
24
Бернат
6
Киммих
10
Роббен
23
Видаль
6
Алькантара
11
Коста
13
Мюллер
8
Калу
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Калу
78
Харагучи
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
78
Харагучи
11
Ибишевич
35
Эссвайн
35
Эссвайн
11
Ибишевич
6
Киммих
3
Алонсо
3
Алонсо
6
Киммих
24
Бернат
21
Коман
21
Коман
24
Бернат
23
Видаль
9
Левандовски
9
Левандовски
23
Видаль
Остались в запасе
Герта
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Герта - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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