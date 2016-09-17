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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ингольштадт
Бавария - Ингольштадт: обзор матча 17 сентября 2016
Бавария
17.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ингольштадт
12'
Р. Левандовски
50'
Х. Алонсо
84'
Рафинья
8'
Д. Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ингольштадт
ГОЛ! 3:1!
Рафинья
Пас отдал
Ф. Рибери
84'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Коста
83'
Желтая карточка
Т. Алькантара
81'
81'
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Леки
72'
Желтая карточка
Ш. Лекс
71'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
63'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
А. Моралес
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Р. Саншеш
61'
59'
Желтая карточка
М. Тиссеран
ГОЛ! 2:1!
Х. Алонсо
Пас отдал
Ф. Рибери
50'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескано
Пас отдал
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Франк Рибери
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
13
Рафинья
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
8
Саншеш
21
Коман
7
Рибери
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
Нюланд
29
Зуттнер
34
Матип
32
Тиссеран
28
Левелс
27
Моралес
8
Рожер
13
Гросс
7
Леки
9
Хартманн
37
Лескано
Коста
17
Боатенг
17
Боатенг
Коста
8
Саншеш
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Саншеш
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
7
Леки
36
Коэн
36
Коэн
7
Леки
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
27
Моралес
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
27
Моралес
Остались в запасе
Бавария
Ингольштадт
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бавария - Ингольштадт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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