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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 09 сентября 2016
Шальке-04
09.09.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
81'
Р. Левандовски
90+2'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Й. Киммих
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
А. Рахман Баба
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
С. Колашинац
️️️️
Б. Стамбули
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Мартинес
71'
Желтая карточка
А. Видаль
71'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Р. Саншеш
69'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Замена
М. Майер
️️️️
К. Хунтелаар
67'
61'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Е. Коноплянка
55'
Желтая карточка
Б. Хеведес
38'
17'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
7
Франк Рибери
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
4-1-1-2-2
1
Ферманн
21
Баба
27
Налдо
22
Настасич
5
Хеведес
21
Стамбули
6
Бенталеб
22
Коноплянка
27
Горецка
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-1-3-3
1
Нойер
21
Лам
15
Хуммельс
5
Алаба
88
Мартинес
6
Алькантара
3
Алонсо
8
Саншеш
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Рибери
21
Стамбули
23
Колашинац
23
Колашинац
21
Стамбули
21
Хунтелаар
7
Майер
7
Майер
21
Хунтелаар
22
Коноплянка
7
Эмболо
7
Эмболо
22
Коноплянка
8
Саншеш
6
Киммих
6
Киммих
8
Саншеш
3
Алонсо
23
Видаль
23
Видаль
3
Алонсо
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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