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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 29 октября 2016
Аугсбург
29.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
67'
К. Чжа-Чеол
19'
Р. Левандовски
21'
А. Роббен
48'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
Замена
Я. Моравек
️️️️
Г. Качар
82'
76'
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Г. Тигль
75'
ГОЛ! 1:3!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Д. Байер
67'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Х. Алтынтоп
65'
62'
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Ф. Макс
️️️️
Д. Шмид
55'
48'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
35'
29'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Х. Мартинес
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
Р. Левандовски
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
20
Гойко Качар
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
7
Шмид
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
3-1-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
6
Алькантара
3
Алонсо
23
Видаль
11
Коста
10
Роббен
9
Левандовски
7
Шмид
30
Макс
30
Макс
7
Шмид
7
Алтынтоп
39
Тигль
39
Тигль
7
Алтынтоп
20
Качар
30
Моравек
30
Моравек
20
Качар
88
Мартинес
15
Хуммельс
15
Хуммельс
88
Мартинес
17
Боатенг
28
Бадштубер
28
Бадштубер
17
Боатенг
10
Роббен
6
Киммих
6
Киммих
10
Роббен
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Аугсбург - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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