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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 21 сентября 2016
Бавария
21.09.2016, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Герта
16'
Ф. Рибери
68'
Т. Алькантара
72'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
84'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
М. Вайзер
Желтая карточка
А. Видаль
80'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Алькантара
72'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алькантара
68'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
65'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Д. Боатенг
63'
59'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
59'
Замена
В. Штокер
️️️️
А. Эссвайн
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
7
Франк Рибери
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Герта
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-1-3-3
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
21
Лам
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
7
Рибери
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-1
22
Ярстейн
4
Лангкамп
4
Штарк
28
Лустенбергер
8
Вайзер
21
Платтенхардт
78
Харагучи
29
Аллан
35
Эссвайн
11
Ибишевич
17
Боатенг
15
Хуммельс
15
Хуммельс
17
Боатенг
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
35
Эссвайн
14
Штокер
14
Штокер
35
Эссвайн
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
8
Вайзер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
8
Вайзер
Остались в запасе
Бавария
Герта
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Бавария - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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