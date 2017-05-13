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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 13 мая 2017
РБ Лейпциг
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 5
Завершен
Бавария
2'
М. Забитцер
29'
Т. Вернер (П)
47'
Ю. Поульсен
65'
Т. Вернер
17'
Р. Левандовски (П)
60'
Т. Алькантара
84'
Р. Левандовски
90'
Д. Алаба
90'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
90'
ГОЛ! 4:5!
А. Роббен
90'
ГОЛ! 4:4!
Д. Алаба
84'
ГОЛ! 4:3!
Р. Левандовски
Замена
Р. Хедира
️️️️
Т. Вернер
80'
77'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
76'
72'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Забитцер
69'
67'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Й. Киммих
ГОЛ! 4:2!
Т. Вернер
65'
64'
Желтая карточка
Д. Коста
64'
Желтая карточка
А. Видаль
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Алонсо
60'
ГОЛ! 3:2!
Т. Алькантара
ГОЛ! 3:1!
Ю. Поульсен
47'
44'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Вернер
29'
28'
Желтая карточка
Х. Алонсо
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
5
Комппер
2
Упамекано
20
Забитцер
6
Демме
31
Илсанкер
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-3-1-1
22
Штарке
21
Лам
5
Алаба
17
Боатенг
24
Бернат
6
Киммих
10
Роббен
7
Рибери
3
Алонсо
6
Алькантара
9
Левандовски
20
Забитцер
22
Шмитц
22
Шмитц
20
Забитцер
11
Вернер
8
Хедира
8
Хедира
11
Вернер
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
3
Алонсо
23
Видаль
23
Видаль
3
Алонсо
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
6
Киммих
13
Мюллер
13
Мюллер
6
Киммих
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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