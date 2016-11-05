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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 05 ноября 2016
Бавария
05.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
34'
С. Цубер (АГ)
16'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Замена
Д. Алаба
️️️️
Д. Боатенг
82'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Роббен
78'
71'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Крамарич
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Видаль
69'
57'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Н. Амири
56'
Желтая карточка
С. Руди
45'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Б. Хюбнер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Цубер
34'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Демирбай
Пас отдал
Н. Амири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
13
Рафинья
15
Хуммельс
17
Боатенг
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
11
Коста
9
Левандовски
10
Роббен
4-4-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
25
Зюле
10
Амири
13
Руди
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
2
Вагнер
17
Боатенг
5
Алаба
5
Алаба
17
Боатенг
10
Роббен
21
Коман
21
Коман
10
Роббен
23
Видаль
13
Мюллер
13
Мюллер
23
Видаль
21
Хюбнер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
21
Хюбнер
10
Амири
10
Рупп
10
Рупп
10
Амири
27
Крамарич
11
Варгас
11
Варгас
27
Крамарич
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Александер Штольц
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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