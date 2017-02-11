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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Бавария
Ингольштадт - Бавария: обзор матча 11 февраля 2017
Ингольштадт
11.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
90'
А. Видаль
90'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Бавария
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Замена
Э. Юнг
️️️️
М. Леки
89'
80'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
Замена
Ш. Лекс
️️️️
П. Гросс
79'
Желтая карточка
П. Гросс
76'
74'
Замена
А. Роббен
️️️️
Й. Киммих
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
74'
73'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Желтая карточка
Р. Брежери
73'
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
4-4-1-1
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
18
Брежери
32
Тиссеран
29
Зуттнер
13
Гросс
36
Коэн
94
Хадергьонай
7
Леки
37
Лескано
3-2-3-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
15
Хуммельс
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
23
Видаль
3
Алонсо
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Леки
5
Юнг
5
Юнг
7
Леки
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
13
Гросс
14
Лекс
14
Лекс
13
Гросс
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
6
Киммих
10
Роббен
10
Роббен
6
Киммих
3
Алонсо
11
Коста
11
Коста
3
Алонсо
Остались в запасе
Ингольштадт
Бавария
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ингольштадт - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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