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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 19 марта 2017
Боруссия М
19.03.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
63'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
87'
Желтая карточка
Х. Мартинес
85'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Роббен
Замена
Л. Бенеш
️️️️
А. Хан
81'
77'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
73'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Янчке
73'
Замена
Т. Азар
️️️️
П. Херрманн
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Алькантара
56'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
3
Хаби Алонсо
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3-3-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
5
Штробль
30
Эльведи
28
Хан
7
Хофманн
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-1-4-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
15
Хуммельс
88
Мартинес
3
Алонсо
10
Роббен
6
Алькантара
7
Рибери
9
Левандовски
13
Мюллер
28
Хан
8
Бенеш
8
Бенеш
28
Хан
7
Херрманн
9
Азар
9
Азар
7
Херрманн
24
Янчке
18
Дрмич
18
Дрмич
24
Янчке
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
10
Роббен
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Роббен
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия М - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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