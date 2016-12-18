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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Бавария
Дармштадт - Бавария: обзор матча 18 декабря 2016
Дармштадт
18.12.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
71'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Бавария
90'
+2
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Д. Коста
Замена
В. Обинна
️️️️
С. Шипплок
90'
+1
80'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Т. Мюллер
Замена
А. Чолак
️️️️
П. Нимайер
78'
75'
Желтая карточка
М. Хуммельс
75'
Желтая карточка
Х. Алонсо
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Т. Алькантара
69'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Видаль
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
Я. Розенталь
65'
Желтая карточка
Я. Розенталь
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
8
Жером Гондорф
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Рамон Берндрот
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Дармштадт
24
Игорь Березовский
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
4-4-1-1
21
Эссер
32
Холланд
4
Сулу
8
Сиригу
44
Федецкий
8
Гондорф
8
Вранчич
20
Хеллер
18
Нимайер
10
Розенталь
22
Шипплок
3-1-3-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
Алаба
15
Хуммельс
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
10
Розенталь
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
10
Розенталь
22
Шипплок
11
Обинна
11
Обинна
22
Шипплок
18
Нимайер
14
Чолак
14
Чолак
18
Нимайер
23
Видаль
7
Рибери
7
Рибери
23
Видаль
13
Мюллер
6
Киммих
6
Киммих
13
Мюллер
11
Коста
8
Саншеш
8
Саншеш
11
Коста
Остались в запасе
Дармштадт
Бавария
24
Игорь Березовский
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Рамон Берндрот
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
24
Игорь Березовский
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
Главный тренер
Рамон Берндрот
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Дармштадт - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Белленфалльтор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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