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    Рамон Берндрот

    Тренер
    Имя Рамон
    Фамилия Берндрот
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 марта 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дармштадт 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.12.2016 Фрайбург 1 : 0 Дармштадт
    18.12.2016 Дармштадт 0 : 1 Бавария
    21.12.2016 Герта 2 : 0 Дармштадт
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