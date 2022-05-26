«Реал Сосьедад» объявил об уходе Хаби Алонсо

Хаби Алонсо покинет пост главного тренера второй команды «Реал Сосьедада».
Стороны не будут продлевать контракт, истекающий 30 июня.
40-летний специалист уйдет из клуба по окончании сезона в Сегунде, где осталось провести один тур.
- Алонсо возглавляет дубль «Реал Сосьедада» с 2019 года.
- В этом сезоне команда идет на 19-м месте в Сегунде.
- Сообщалось, что в услугах испанца заинтересован «Брюгге».
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Источник: сайт «Реал Сосьедада»