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    Моуринью хочет видеть Алонсо своим помощником в «Реале»

    Руководство «Реала» считает оптимальной кандидатуру главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в качестве замены Хулену Лопетеги.

    Президент мадридцев Флорентино Перес намерен уволить испанского специалиста в случае поражения в ближайшем матче.

    Сам Моуринью положительно воспринимает идею с возвращением в «Реал». При этом португалец хочет, чтобы его ассистентом в Мадриде стал Хаби Алонсо, тренирующий ныне юношескую команду белых (U14).

    Вчера Моуринью заявил, что его будущее связано с «Манчестер Юнайтед», и он не собирается покидать клуб до истечения контракта.

    Источник: Tribalfootball

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    23.10.2018 18:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 октября 2018, 17:17

      ххаххахаахаахаххаха !

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:55

      Фигаро: сегодня здесь, завтра - там

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