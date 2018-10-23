Моуринью хочет видеть Алонсо своим помощником в «Реале»

Руководство «Реала» считает оптимальной кандидатуру главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в качестве замены Хулену Лопетеги.

Президент мадридцев Флорентино Перес намерен уволить испанского специалиста в случае поражения в ближайшем матче.

Сам Моуринью положительно воспринимает идею с возвращением в «Реал». При этом португалец хочет, чтобы его ассистентом в Мадриде стал Хаби Алонсо, тренирующий ныне юношескую команду белых (U14).

Вчера Моуринью заявил, что его будущее связано с «Манчестер Юнайтед», и он не собирается покидать клуб до истечения контракта.