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    Алонсо: «Бавария» очень давит на своем поле. «Реалу» придется страдать в Мюнхене»

    Бывший полузащитник «Баварии» и «Реала» Хаби Алонсо заявил, что мадридцам придется очень непросто в матче этих команд на «Альянц Арене» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

    Игра состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    «Первый матч очень важен, несмотря на неожиданности, которые произошли в четвертьфинале. Поэтому футбол настолько интересен.

    «Бавария» оказывает большое давление на соперников на «Альянц Арене» и «Реалу» придется страдать. Мюнхенцам нужно следить за контратаками мадридцев, поскольку они могут забить, имея даже половину возможности.

    Для обоих клубов этот полуфинал – отличный шанс. На данном этапе вы не можете позволить себе дать слабину. Вы должны быть целым, а ключевые игроки, особенно нападающие, должны иметь значение», – сказал Алонсо.

    Источник: Skysports

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    25.04.2018 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 25 апреля 2018, 21:09

      Надеюсь

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