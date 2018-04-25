Алонсо: «Бавария» очень давит на своем поле. «Реалу» придется страдать в Мюнхене»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Реала» Хаби Алонсо заявил, что мадридцам придется очень непросто в матче этих команд на «Альянц Арене» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Игра состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Первый матч очень важен, несмотря на неожиданности, которые произошли в четвертьфинале. Поэтому футбол настолько интересен.

«Бавария» оказывает большое давление на соперников на «Альянц Арене» и «Реалу» придется страдать. Мюнхенцам нужно следить за контратаками мадридцев, поскольку они могут забить, имея даже половину возможности.

Для обоих клубов этот полуфинал – отличный шанс. На данном этапе вы не можете позволить себе дать слабину. Вы должны быть целым, а ключевые игроки, особенно нападающие, должны иметь значение», – сказал Алонсо.