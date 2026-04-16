Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене высказался о своем будущем в команде.
В первой игре мадридцы проиграли немецкому клубу 1:2.
– Как считаете, у клуба достаточно оснований дать вам еще один шанс?
– Я не волнуюсь и пойму любое решение, которое может принять клуб. Я человек этого клуба.
Если мне сегодня больно, то не за себя, а за «Реал», потому что в этом сезоне мы не выиграли 16-й титул Лиги чемпионов.
Мне больно за игроков, за клуб, за болельщиков – не за себя.
Мое будущее меня почти не беспокоит. С тех пор, как я занял этот пост, это меня вообще не волновало. Чувствую, что сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать каждый день.
- Голы у «Реала» в этом матче забили Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах и Килиан Мбаппе на 42-й. У «Баварии» отличились Александар Павлович на 6-й, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й.
- Арбелоа возглавляет «Реал» с 12 января 2026 года
Источник: официальный сайт «Реала»