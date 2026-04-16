Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене высказался о своем будущем в команде.

В первой игре мадридцы проиграли немецкому клубу 1:2.

– Как считаете, у клуба достаточно оснований дать вам еще один шанс?

– Я не волнуюсь и пойму любое решение, которое может принять клуб. Я человек этого клуба.

Если мне сегодня больно, то не за себя, а за «Реал», потому что в этом сезоне мы не выиграли 16-й титул Лиги чемпионов.

Мне больно за игроков, за клуб, за болельщиков – не за себя.

Мое будущее меня почти не беспокоит. С тех пор, как я занял этот пост, это меня вообще не волновало. Чувствую, что сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать каждый день.