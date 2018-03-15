Хаби Алонсо снова обвинили в неуплате налогов. Ему грозит 8 лет тюрьмы

Очередной испанский ЕВРЕЙ!!!!!!!!!!!
Прокуратора Испании открыла дело о неуплате налогов в отношении Хаби Алонсо.
Считается, что экс-футболист зарегистрировал свою фирму на острове Мадейра, чтобы не попасть под испанскую систему налогообложения.
Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала», «Баварии» и сборной Испании может получить штраф размером 8 миллионов евро и тюремный срок на 8 лет.
В предыдущий раз чемпион мира и Европы был оправдан.
Напомним, Алонсо завершил карьеру по окончании прошлого сезона в статусе футболиста мюнхенского клуба.