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    Хаби Алонсо снова обвинили в неуплате налогов. Ему грозит 8 лет тюрьмы

    Прокуратора Испании открыла дело о неуплате налогов в отношении Хаби Алонсо.

    Считается, что экс-футболист зарегистрировал свою фирму на острове Мадейра, чтобы не попасть под испанскую систему налогообложения.

    Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала», «Баварии» и сборной Испании может получить штраф размером 8 миллионов евро и тюремный срок на 8 лет.

    В предыдущий раз чемпион мира и Европы был оправдан.

    Напомним, Алонсо завершил карьеру по окончании прошлого сезона в статусе футболиста мюнхенского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 15:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      igoor52 15 марта 2018, 16:53

      Очередной испанский ЕВРЕЙ!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 марта 2018, 16:29

      Ппц вот ла лига даёт, мне здается что они крупно нае***ют там всех футболистов

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 15 марта 2018, 16:10

      Н.у вот тоже задумался. почему трогает только испанская система? только игроков которые играли в ла лиге когда-то. чето в германии и в англии у него проблем не было .а тут на те. Реально бизнес будто.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 16:01

      В Примере осталось совсем немного игроков, кому не угрожали посадкой за налоги. Сдаётся, это тоже чей-то бизнес.

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 15 марта 2018, 15:52

      Шакалы, руки прочь от Легенды.

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