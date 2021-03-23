Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался о нападающем Адольфо Гайче.

«Гайч – сильный игрок, потому что у него есть сила и скорость. Он мало говорит и много работает. Да, он не в лучшей форме и должен развиваться.

По характеристикам он напоминает Левандовского, только Адольфо еще и молод», – цитирует Индзаги Gianluca Di Marzio.

Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.

В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.

По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.

Агент Гайча: «Надеемся, что Адольфо перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»