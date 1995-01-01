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    Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»

    Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался о нападающем Адольфо Гайче.

    «Гайч – сильный игрок, потому что у него есть сила и скорость. Он мало говорит и много работает. Да, он не в лучшей форме и должен развиваться.

    По характеристикам он напоминает Левандовского, только Адольфо еще и молод», – цитирует Индзаги Gianluca Di Marzio.

    • Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
    • В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.
    • По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.

    Агент Гайча: «Надеемся, что Адольфо перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gianluca Di Marzio

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4485

      Давид59 10 минут назад

      И Валуев по характеристикам был лучше Леннокса Льюиса.

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