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    Агент Гайча: «Надеемся, что Адольфо перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»

    Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны итальянских топ-клубов.

    «Интерес был, но пока никакой конкретики. Мы счастливы в Беневенто.

    Надеюсь, Гайча ждет блестящее будущее в Серии А. Как у Батистуты в «Фиорентине» или Креспо в «Интере» и «Парме». Есть и другие примеры.

    Надеемся, что у Гайча будут такие же возможности. Посмотрим, что получится, если Адольфо однажды перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы», – приводит слова Каро Football Italia.

    • Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
    • В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.
    • По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +499

      ab15488 1 час назад

      Забил 2 гола в 5ти матчах и все, звезда.

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