Агент Гайча: «Надеемся, что Адольфо перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны итальянских топ-клубов.
«Интерес был, но пока никакой конкретики. Мы счастливы в Беневенто.
Надеюсь, Гайча ждет блестящее будущее в Серии А. Как у Батистуты в «Фиорентине» или Креспо в «Интере» и «Парме». Есть и другие примеры.
Надеемся, что у Гайча будут такие же возможности. Посмотрим, что получится, если Адольфо однажды перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы», – приводит слова Каро Football Italia.
- Гайч после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
- В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.
- По информации Metaratings, аргентинец останется в аренде в «Беневенто» до июня 2022 года.
Источник: Football Italia