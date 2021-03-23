Агент Гайча: «Надеемся, что Адольфо перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны итальянских топ-клубов.

«Интерес был, но пока никакой конкретики. Мы счастливы в Беневенто.

Надеюсь, Гайча ждет блестящее будущее в Серии А. Как у Батистуты в «Фиорентине» или Креспо в «Интере» и «Парме». Есть и другие примеры.

Надеемся, что у Гайча будут такие же возможности. Посмотрим, что получится, если Адольфо однажды перейдет в топ-клуб вроде «Милана», «Ювентуса» или «Ромы», – приводит слова Каро Football Italia.