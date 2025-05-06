Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эрнан Креспо
Эрнан Креспо
Аргентина
5 июля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Лаутаро повторил клубный рекорд «Интера»
2025.05.06 22:44
Гол Роналду с пенальти не помог «Аль-Насру» пройти в азиатской ЛЧ команду Креспо
2024.03.12 01:09
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Креспо получил работу в ОАЭ
2023.11.08 20:57
Фото
Креспо – новый главный тренер «Аль-Духаиля»
2022.03.24 23:46
Креспо возглавит «Аль-Духаиль» (Николо Скира)
2022.03.20 21:09
Фото
Сени сменил Креспо в «Сан-Паулу». Он во второй раз возглавил клуб
2021.10.14 09:53
Дриусси может перейти в «Сан-Паулу». Он входит в личный шорт-лист Креспо
2021.03.02 21:57
2
Фото
Креспо возглавил «Сан-Паулу»
2021.02.12 23:03
4
Годин стал шестым игроком, забивавшим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы
2020.08.22 08:47
Креспо: «Если Дибала прислушается к советам Сарри, то станет одним из величайших игроков»
2020.04.21 07:22
1
Креспо: «Франция – фаворит в матче с Аргентиной, но Месси сделает все возможное для победы»
2018.06.28 07:16
1
Креспо: «Месси не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и игроки сборной Аргентины»
2018.06.17 15:41
7
Креспо: «Жаль, что стадион «Санкт-Петербург» нельзя украсть»
2018.05.20 22:22
17
Креспо: «Кто еще из аргентинцев нужен «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Месси!»
2018.05.19 18:39
14
Иммобиле – второй игрок в истории «Лацио», забивший 26 голов в сезоне серии А
2018.04.01 08:00
Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейта»
2017.10.27 10:42
Тотти, Пуйоль, Дзанетти, Тони и легенды «Милана» сыграют в матче за спасение леса в Грузии
2017.09.26 21:47
1
Креспо: «В поражениях Аргентины нет вины Месси»
2016.07.16 22:23
1
Роналдиньо получит полмиллиона за участие в турнире по футзалу
2016.07.14 17:15
2
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+