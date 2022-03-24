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    Эрнан Креспо

    Тренер
    Имя Эрнан
    Фамилия Креспо
    Команда Модена
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 5 июля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Модена 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2022 Модена 3 : 2 Сассуоло
    20.10.2022 Кремонезе 4 : 2 Модена
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