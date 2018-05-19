Креспо: «Кто еще из аргентинцев нужен «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Месси!»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал, кого еще из его соотечественников нужно пробрести «Зениту» для победы в Лиге чемпионов.

На данный момент за петербургский клуб выступают пятеро аргентинцев: защитник Эммануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, а также нападающий Себастьян Дриусси.

«В «Зените» много аргентинцев? Да, я знаком с Дриусси и Краневиттером, поскольку они, как и я, начинали в «Ривер Плейте». О Паредесе я тоже много знаю, поскольку он хорошо играет. Я также успел поиграть с Кришито в свое время. Он и Манчини уже ушли из «Зенита», но хорошо отзывались о клубе.

Что касается моей карьеры игрока под руководством Манчини, у меня о нем очень хорошие воспоминания. Я не знаю, как дело обстояло в «Зените», но в «Интере» вместе мы оба года подряд выигрывали чемпионат Италии.

Какой еще аргентинский игрок нужен «Зениту», чтобы выиграть Лигу чемпионов? Месси! (Смеется). Он очень дорого стоит, но с таким игроком можно добиться данной цели. Только учтите, что «Барселона» потребует много денег.

Не могу дать конкретных комментариев по поводу работы Роберто Манчини в России, поскольку не следил за «Зенитом» в этом сезоне. Я был сосредоточен на своей работе вице-президентом в «Парме», – сказал Креспо.

По итогам прошедшего чемпионата России «Зенит» финишировал пятым и не вышел в Лигу чемпионов.