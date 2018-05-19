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    Креспо: «Кто еще из аргентинцев нужен «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Месси!»

    Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал, кого еще из его соотечественников нужно пробрести «Зениту» для победы в Лиге чемпионов.

    На данный момент за петербургский клуб выступают пятеро аргентинцев: защитник Эммануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, а также нападающий Себастьян Дриусси.

    «В «Зените» много аргентинцев? Да, я знаком с Дриусси и Краневиттером, поскольку они, как и я, начинали в «Ривер Плейте». О Паредесе я тоже много знаю, поскольку он хорошо играет. Я также успел поиграть с Кришито в свое время. Он и Манчини уже ушли из «Зенита», но хорошо отзывались о клубе.

    Что касается моей карьеры игрока под руководством Манчини, у меня о нем очень хорошие воспоминания. Я не знаю, как дело обстояло в «Зените», но в «Интере» вместе мы оба года подряд выигрывали чемпионат Италии.

    Какой еще аргентинский игрок нужен «Зениту», чтобы выиграть Лигу чемпионов? Месси! (Смеется). Он очень дорого стоит, но с таким игроком можно добиться данной цели. Только учтите, что «Барселона» потребует много денег.

    Не могу дать конкретных комментариев по поводу работы Роберто Манчини в России, поскольку не следил за «Зенитом» в этом сезоне. Я был сосредоточен на своей работе вице-президентом в «Парме», – сказал Креспо.

    По итогам прошедшего чемпионата России «Зенит» финишировал пятым и не вышел в Лигу чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2018 18:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:07

      без грамотного тренера и исправления ошибок в управлении даже Месси не поможет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 20 мая 2018, 13:42

      Что бы Зениту выйграть лигу чемпионов, нужна вся сборная Аргентины.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 06:16

      я бы понимаю были бы там агуеро месси тевес и комбьясо(в лучшие свои годы) а то то что они аргентинцы еще не о чем не говорит в нашем чемпионате и бразильцев всегда хватало но не все топовые

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 06:10

      а кого еще нужно аргентине чтобы выйграть чм?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 20 мая 2018, 00:43

      LERDAV. Почему бы Зениту не Купить еще всю Сборную Аргентины вместе с Тренерским штабом, а на переспективу и сборную Бразилии. У ГАЗПРОМА ЕЩЕ ОСТАНЕТСЯ БАБЛА НА ВСЮ АФРИКУ ДЕНЬГИ не его,а своих раздать клубам КАТАРА Беплатно, К следующему ЧМ22 .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. 19 мая 2018, 23:14

      какие народные деньги?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 мая 2018, 23:01

      Народных денег валом,ума ноль...

      -2
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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > Axe111 19 мая 2018, 23:18

      ты что, в тундре живешь?

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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 20:48

      Месси не продается.

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 19 мая 2018, 20:42

      пусть сначала чемпионат России выйграют...

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 мая 2018, 20:14

      Им не тренер нужен, а Совесть и Честь!!!

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