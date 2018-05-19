Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Креспо: «Кто еще из аргентинцев нужен «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Месси!»

Креспо: «Кто еще из аргентинцев нужен «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Месси!»

19 мая 2018, 18:39
14

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал, кого еще из его соотечественников нужно пробрести «Зениту» для победы в Лиге чемпионов.

На данный момент за петербургский клуб выступают пятеро аргентинцев: защитник Эммануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, а также нападающий Себастьян Дриусси.

«В «Зените» много аргентинцев? Да, я знаком с Дриусси и Краневиттером, поскольку они, как и я, начинали в «Ривер Плейте». О Паредесе я тоже много знаю, поскольку он хорошо играет. Я также успел поиграть с Кришито в свое время. Он и Манчини уже ушли из «Зенита», но хорошо отзывались о клубе.

Что касается моей карьеры игрока под руководством Манчини, у меня о нем очень хорошие воспоминания. Я не знаю, как дело обстояло в «Зените», но в «Интере» вместе мы оба года подряд выигрывали чемпионат Италии.

Какой еще аргентинский игрок нужен «Зениту», чтобы выиграть Лигу чемпионов? Месси! (Смеется). Он очень дорого стоит, но с таким игроком можно добиться данной цели. Только учтите, что «Барселона» потребует много денег.

Не могу дать конкретных комментариев по поводу работы Роберто Манчини в России, поскольку не следил за «Зенитом» в этом сезоне. Я был сосредоточен на своей работе вице-президентом в «Парме», – сказал Креспо.

По итогам прошедшего чемпионата России «Зенит» финишировал пятым и не вышел в Лигу чемпионов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Креспо Эрнан
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1526745699
Хватит глумиться над Зенитом.Им не игрок конкретно нужен, а Тренер.Нам повезло с Массимо, надеюсь и Зениту повезёт в будущем.
Ответить
Par Mezan
1526750081
Им не тренер нужен, а Совесть и Честь!!!
Ответить
zigbert
1526752102
Месси не продается.
Ответить
Axe111
1526760068
Народных денег валом,ума ноль...
Ответить
Ю.Н.К.
1526760858
какие народные деньги?
Ответить
LERDAV.
1526766239
LERDAV. Почему бы Зениту не Купить еще всю Сборную Аргентины вместе с Тренерским штабом, а на переспективу и сборную Бразилии. У ГАЗПРОМА ЕЩЕ ОСТАНЕТСЯ БАБЛА НА ВСЮ АФРИКУ ДЕНЬГИ не его,а своих раздать клубам КАТАРА Беплатно, К следующему ЧМ22 .
Ответить
anri1703
1526785859
а кого еще нужно аргентине чтобы выйграть чм?
Ответить
anri1703
1526786173
я бы понимаю были бы там агуеро месси тевес и комбьясо(в лучшие свои годы) а то то что они аргентинцы еще не о чем не говорит в нашем чемпионате и бразильцев всегда хватало но не все топовые
Ответить
krg-kz
1526812975
Что бы Зениту выйграть лигу чемпионов, нужна вся сборная Аргентины.
Ответить
OfaZavr
1526832470
без грамотного тренера и исправления ошибок в управлении даже Месси не поможет.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+