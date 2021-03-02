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    Дриусси может перейти в «Сан-Паулу». Он входит в личный шорт-лист Креспо

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

    По информации Fichajes, аргентинец входит в личный шорт-лист тренера «Сан-Паулу» Эрнана Креспо.

    • По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»

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    Источник: Fichajes

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    02.03.2021 21:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3111

      raritet 4 часа назад

      Да, пожалуй, что с ним как будто без него. Нет мотивации. Когда нет мотивации это хуже всего для команды. Нужно не тянуть кота, то есть, Дриусси за хвост, а срочно отпускать. Уже сколько было набито ошибок в такой же ситуации, а такое ощущение ,что в селекционной службе нет никого. АУ. Вы где, селекционеры? Отпустите уже человека куда ему вздумается, от него только вред команде.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9979

      paracetamol 4 часа назад

      Да пусть идет, в Зените перебор легов, а надо летом купить нормального напа вместо дрочилы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +774

      Сергей Каспийский 4 часа назад

      Уже долго жду, когда этот кривоногий уйдЁт

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