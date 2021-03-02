Дриусси может перейти в «Сан-Паулу». Он входит в личный шорт-лист Креспо

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
По информации Fichajes, аргентинец входит в личный шорт-лист тренера «Сан-Паулу» Эрнана Креспо.
- По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.
Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»
Источник: Fichajes
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