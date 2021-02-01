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    El Intransigente: «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси у «Зенита» этим летом

    «Ривер Плейт» заинтересован в возвращении нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

    Аргентинский клуб не смутила неудача в переговорах по аренде футболиста. «Ривер Плейт» намерен купить Дриусси этим летом – за год до окончания контракта форварда с «Зенитом».

    По информации El Intransigente, 25-летний аргентинец не намерен продлевать контракт с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга будет вынужден продать Дриусси этим летом, чтобы он не ушел из клуба бесплатно через год.

    • Ранее аргентинские СМИ сообщили о договоренности «Ривер Плейта» и «Зенита» об аренде Дриусси.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Дриусси – фанатам «Ривер Плейта»: «Мы встретимся снова»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Intransigente

    Аргентинская газета, основанная в 1920 году. Аудитория в инстаграме - более 51,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +715

      lysenkoff 36 минут назад

      Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.
      10 же вроде...

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