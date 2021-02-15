El Intransigente: «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси у «Зенита» этим летом

«Ривер Плейт» заинтересован в возвращении нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

Аргентинский клуб не смутила неудача в переговорах по аренде футболиста. «Ривер Плейт» намерен купить Дриусси этим летом – за год до окончания контракта форварда с «Зенитом».

По информации El Intransigente, 25-летний аргентинец не намерен продлевать контракт с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга будет вынужден продать Дриусси этим летом, чтобы он не ушел из клуба бесплатно через год.

Ранее аргентинские СМИ сообщили о договоренности «Ривер Плейта» и «Зенита» об аренде Дриусси.

В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

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