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    Дриусси – фанатам «Ривер Плейта»: «Мы встретимся снова»

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси оставил послание в инстаграме. Поскольку оно заканчивается эмодзи курицы – символа болельщиков «Ривер Плейта», есть основания говорить, что оно адресовано именно в Буэнос-Айрес.

    «В жизни все неслучайно. Мы встретимся снова», – написал игрок.

    • «Ривер Плейт» и «Зенит» договорились об аренде Дриусси.
    • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Себастьяна Дриусси

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6935

      Сильвербой 26 минут назад

      Зенит как и планировал, заработал кучи бабла на своих аргентинцах.... До чего же бездарный убогий клубишко!

      -1
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      Рейтинг: +13323

      alarm > Сильвербой 3 минуты назад

      продажа одного паредеса сразу отбила 40 лямов из аргентинских 70, а на вырученные деньги купили барриоса, ракицкого и азмуна. ещё и сдача осталась. и все трое очень полюбили унижать вонючий спортаг голами, в последнем матче сразу двое отличились. и краснодару не раз забивали. страдай.

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