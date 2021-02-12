Дриусси – фанатам «Ривер Плейта»: «Мы встретимся снова»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси оставил послание в инстаграме. Поскольку оно заканчивается эмодзи курицы – символа болельщиков «Ривер Плейта», есть основания говорить, что оно адресовано именно в Буэнос-Айрес.
«В жизни все неслучайно. Мы встретимся снова», – написал игрок.
- «Ривер Плейт» и «Зенит» договорились об аренде Дриусси.
- Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Источник: инстаграм Себастьяна Дриусси