Дриусси – фанатам «Ривер Плейта»: «Мы встретимся снова»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси оставил послание в инстаграме. Поскольку оно заканчивается эмодзи курицы – символа болельщиков «Ривер Плейта», есть основания говорить, что оно адресовано именно в Буэнос-Айрес.

«В жизни все неслучайно. Мы встретимся снова», – написал игрок.