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  • В Аргентине сообщили о договоренности «Ривер Плейта» и «Зенита» об аренде Дриусси

В Аргентине сообщили о договоренности «Ривер Плейта» и «Зенита» об аренде Дриусси

10 февраля 2021, 21:26
11

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси близок к возвращению в «Ривер Плейт». Как пишет «РБ-Спорт» со ссылкой на аргентинское издание TyС Sports, стороны договорились об аренде аргентинца на год с опцией выкупа за 8,5 миллиона долларов.

В «Ривер Плейте» подтвердили, что Дриусси заинтересован в уходе из «Зенита».

  • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
  • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1612986607
...аренде Дриусси...Плохо ! Остаётся бревно Дрочуба !
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acor94
1612988182
вообще его стоймость 10 миллионов, уточняйте данные
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paracetamol
1612989803
Себу жалко, хороший игрок! На вырост брали, а вырос, и уходит...
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portero
1612994435
Для Зенита это потеря, но один фиг Семак его плохо использовал на поле, как и Сантоса впрочем...
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Ганнибал Лектор
1613014556
Лучше б онаниста забрали задаром
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isakkobelini
1613026066
Средненький игрок , и в Европе не кому не пригодился.
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zigbert
1613056586
Если у него в Ривер Плейте пойдут дела лучше чем в Зените, может там и остаться.
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