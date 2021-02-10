В Аргентине сообщили о договоренности «Ривер Плейта» и «Зенита» об аренде Дриусси

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси близок к возвращению в «Ривер Плейт». Как пишет «РБ-Спорт» со ссылкой на аргентинское издание TyС Sports, стороны договорились об аренде аргентинца на год с опцией выкупа за 8,5 миллиона долларов.
В «Ривер Плейте» подтвердили, что Дриусси заинтересован в уходе из «Зенита».
- Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»