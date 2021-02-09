Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо: «Дриусси делает все возможное, чтобы вернуться»

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил интерес к нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси.

«В течение месяца я ежедневно разговаривал с ним. Мы бы хотели подписать его. Дриусси делает все возможное, чтобы вернуться, но многое зависит от «Зенита», – приводит слова Гальярдо TyC Sports.

Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.

В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

El Intransigente: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт», когда найдет ему замену