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    Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо: «Дриусси делает все возможное, чтобы вернуться»

    Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил интерес к нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси.

    «В течение месяца я ежедневно разговаривал с ним. Мы бы хотели подписать его. Дриусси делает все возможное, чтобы вернуться, но многое зависит от «Зенита», – приводит слова Гальярдо TyC Sports.

    • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

    El Intransigente: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт», когда найдет ему замену

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5559

      Рубинище 46 минут назад

      в связи с травмой Малкома, думаю играть останется в Зените

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      Рейтинг: +8070

      Hektor 84 57 минут назад

      Делает всё возможное чтоб сбежать с бомжарной помойки!!!

      0
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      Рейтинг: +1550

      acor94 1 час назад

      ну так дайте 15 млн и пусть едет

      0
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