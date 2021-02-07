El Intransigente: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт», когда найдет ему замену

У аргентинского «Ривер Плейта» есть интерес к футболисту «Зенита» Себастьяну Дриусси. Его хотят взять в аренду на год.
«Зенит» готов отпустить Дриусси, но только после того как найдет замену. Также россияне хотят продлить контракт с аргентинцем, который истекает в следующем году.
- Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.
Источник: El Intransigente
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