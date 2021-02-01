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    El Intransigente: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт», когда найдет ему замену

    У аргентинского «Ривер Плейта» есть интерес к футболисту «Зенита» Себастьяну Дриусси. Его хотят взять в аренду на год.

    «Зенит» готов отпустить Дриусси, но только после того как найдет замену. Также россияне хотят продлить контракт с аргентинцем, который истекает в следующем году.

    • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

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    Источник: El Intransigente

    Аргентинская газета, основанная в 1920 году. Аудитория в инстаграме - более 51,3 тысячи подписчиков.

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