TyC Sports: «Ривер Плейт» хочет арендовать Дриусси на год

«Ривер Плейт» намерен вернуть нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации TyC Sports, аргентинский клуб уже вступил в переговоры с «Зенитом». Однако, есть несколько факторов, которые затрудняют возвращение форварда в «Ривер Плейт».

Переговоры осложняются из-за истекающего в следующем году контракта Дриусси. Кроме того, для ухода футболиста «Зенит» должен подписать нового нападающего до закрытия трансферного окна.