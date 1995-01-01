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    TyC Sports: «Ривер Плейт» хочет арендовать Дриусси на год

    «Ривер Плейт» намерен вернуть нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси до закрытия зимнего трансферного окна.

    По информации TyC Sports, аргентинский клуб уже вступил в переговоры с «Зенитом». Однако, есть несколько факторов, которые затрудняют возвращение форварда в «Ривер Плейт».

    Переговоры осложняются из-за истекающего в следующем году контракта Дриусси. Кроме того, для ухода футболиста «Зенит» должен подписать нового нападающего до закрытия трансферного окна.

    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

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    Источник: TyC Sports

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