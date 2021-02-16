Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга не отпустил его в аренду в «Ривер Плейт».

«Пепе, которого рассчитывал подписать «Зенит», ушел в «Порту», потому что не хотел играть в России. Из-за этого мой уход оказался невозможен. Травма Малкома не имеет с этим ничего общего.

Если не в июне, то в следующем году мы снова будем вместе», – цитирует Дриусси Soy Millonario.