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    Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга не отпустил его в аренду в «Ривер Плейт».

    «Пепе, которого рассчитывал подписать «Зенит», ушел в «Порту», потому что не хотел играть в России. Из-за этого мой уход оказался невозможен. Травма Малкома не имеет с этим ничего общего.

    Если не в июне, то в следующем году мы снова будем вместе», – цитирует Дриусси Soy Millonario.

    • По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Soy Millonario

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      FRZZ 38 минут назад

      Дриусси явно не хочет остаться в России, в таких случаях нужно отпустить игрока.

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      Рейтинг: +7387

      Вомбат 40 минут назад

      Семак не гарантирует удержание первого места без Дриусси. Он все время повторяет как ему нужен этот игрок. Так как тот летом уйдет в родной клуб, где его прекрасно знают, Дриусси нет нужды что-то доказывать своей игрой. Как бы он в итоге не стал саботировать и не превратился бы в балласт. Притом не бесплатный.

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      Рейтинг: +1583

      Nevsky_RU 2 часа назад

      И клуб и игрок ждали друг от друга большего. Не сложилось. Смысла затягивать его уход нет вообще ни какого. И лучше бы отпустили сейчас зимой. Не мотивированный игрок не будет давать результатов лучше тех, что были раньше. А они и реньше были так себе. К тому же в РПЛ задачи решить можно и без него, не велика потеряю И заодно дать постоянное место в основе Мостовому или Круговому например. Но даунское руководство на своей волне...

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      Рейтинг: +6309

      KPCCSPB > Nevsky_RU 53 минуты назад

      Я бы так не сказал, до матча с Динамо в Москве, Зенит уверенно шёл, сломали Дриусси в том матче, слили и матч, и с того момента, всё пошло по *****... Он подчищает много, прессингует, пока Азмун и Дзюба уи пинают... А без прессинга, в ЛЧ ловить нех, мы это уже два года подряд видим. Он нужен клубу больше, чем Малком, на мой взгляд.

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      Рейтинг: +7387

      Вомбат > KPCCSPB 38 минут назад

      Он потому так рвал жилы пока его не сламали, что надеялся пошуметь в ЛЧ. Ведь годом раньше Зенит там не выглядел безнадежно. Но уже после домашнего поражения от Брюгге на Дриусси стало больно смотреть, так он потух.

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