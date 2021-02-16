Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга не отпустил его в аренду в «Ривер Плейт».
«Пепе, которого рассчитывал подписать «Зенит», ушел в «Порту», потому что не хотел играть в России. Из-за этого мой уход оказался невозможен. Травма Малкома не имеет с этим ничего общего.
Если не в июне, то в следующем году мы снова будем вместе», – цитирует Дриусси Soy Millonario.
- По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.
Источник: Soy Millonario