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  • Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»

Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»

16 февраля 2021, 07:59
6

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга не отпустил его в аренду в «Ривер Плейт».

«Пепе, которого рассчитывал подписать «Зенит», ушел в «Порту», потому что не хотел играть в России. Из-за этого мой уход оказался невозможен. Травма Малкома не имеет с этим ничего общего.

Если не в июне, то в следующем году мы снова будем вместе», – цитирует Дриусси Soy Millonario.

  • По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
  • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

Источник: Soy Millonario
Россия. Премьер-лига Гремио Порту Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (6)
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Nevsky_RU
1613454269
И клуб и игрок ждали друг от друга большего. Не сложилось. Смысла затягивать его уход нет вообще ни какого. И лучше бы отпустили сейчас зимой. Не мотивированный игрок не будет давать результатов лучше тех, что были раньше. А они и реньше были так себе. К тому же в РПЛ задачи решить можно и без него, не велика потеряю И заодно дать постоянное место в основе Мостовому или Круговому например. Но даунское руководство на своей волне...
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Вомбат
1613459834
Семак не гарантирует удержание первого места без Дриусси. Он все время повторяет как ему нужен этот игрок. Так как тот летом уйдет в родной клуб, где его прекрасно знают, Дриусси нет нужды что-то доказывать своей игрой. Как бы он в итоге не стал саботировать и не превратился бы в балласт. Притом не бесплатный.
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Taps
1613475836
Разгильдяй редкостный ...
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paracetamol
1613554242
Пусть покупают, раз играть не хочет за Зенит. А на его место своего взять, в Питере ребятишки не хуже есть, а то и получше!
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zigbert
1613564624
Игрок то хороший но из за нехватки игрового времени ему придется уйти. Как сам он неоднократно заявлял.
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