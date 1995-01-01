Креспо: «Если Дибала прислушается к советам Сарри, то станет одним из величайших игроков»

Величайший???...да никогда... он не выдерживает конкуренции даже с пришедшим игроком старше его на 9... ДЕВЯТЬ ! лет...пусть это и сам Криштиану Роналду , но ведь намного старше...Что и говорить , надежды он подавал заоблачные , но как и очень многие ,так остался лишь "подающим" ...к сожалению.
Экс-нападающий «Интера», «Милана» и сборной Аргентины Эрнан Креспо оценил перспективы форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
«У Пауло фантастическая техника. Ему следует прислушиваться к советам Сарри, если он хочет стать одним из величайших игроков.
В «Юве» совершили системную революцию, пригласив Сарри. Им потребуется время, чтобы привыкнуть к новым методам. В следующее трансферное окно в «Юве» должны прислушаться к выбору тренера, иначе Сарри придется ставить свою игру с теми футболистами, которые ему не подходят», – сказал бывший форвард сборной Аргентины.
- Сарри возглавил клуб летом 2019-го.
- Вместе с ним «Ювентус» проиграл в матче за Суперкубок Италии «Лацио».
- «Ювентус» – лидер Серии А с 63 очками.