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    Креспо: «Если Дибала прислушается к советам Сарри, то станет одним из величайших игроков»

    Экс-нападающий «Интера», «Милана» и сборной Аргентины Эрнан Креспо оценил перспективы форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

    «У Пауло фантастическая техника. Ему следует прислушиваться к советам Сарри, если он хочет стать одним из величайших игроков.

    В «Юве» совершили системную революцию, пригласив Сарри. Им потребуется время, чтобы привыкнуть к новым методам. В следующее трансферное окно в «Юве» должны прислушаться к выбору тренера, иначе Сарри придется ставить свою игру с теми футболистами, которые ему не подходят», – сказал бывший форвард сборной Аргентины.

    • Сарри возглавил клуб летом 2019-го.
    • Вместе с ним «Ювентус» проиграл в матче за Суперкубок Италии «Лацио».
    • «Ювентус» – лидер Серии А с 63 очками.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 07:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      моэм 1 час назад

      Величайший???...да никогда... он не выдерживает конкуренции даже с пришедшим игроком старше его на 9... ДЕВЯТЬ ! лет...пусть это и сам Криштиану Роналду , но ведь намного старше...Что и говорить , надежды он подавал заоблачные , но как и очень многие ,так остался лишь "подающим" ...к сожалению.

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