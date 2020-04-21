Креспо: «Если Дибала прислушается к советам Сарри, то станет одним из величайших игроков»

Экс-нападающий «Интера», «Милана» и сборной Аргентины Эрнан Креспо оценил перспективы форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«У Пауло фантастическая техника. Ему следует прислушиваться к советам Сарри, если он хочет стать одним из величайших игроков.

В «Юве» совершили системную революцию, пригласив Сарри. Им потребуется время, чтобы привыкнуть к новым методам. В следующее трансферное окно в «Юве» должны прислушаться к выбору тренера, иначе Сарри придется ставить свою игру с теми футболистами, которые ему не подходят», – сказал бывший форвард сборной Аргентины.