Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Креспо: «Жаль, что стадион «Санкт-Петербург» нельзя украсть»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился впечатлениями от посещения стадиона «Санкт-Петербург».

    На ЧМ-2018 арена на Крестовском острове примет четыре матча группового этапа, а также игры плей-офф.

    «Это потрясающий и по-настоящему красивый, выдающийся стадион! Хочу сказать всем игрокам, кто здесь будет играть, чтобы они наслаждались процессом и нахождением на этом стадионе. Я походил по нему, посмотрел его внутри и понял, что здесь все сделано для людей.

    Для зрителей и игроков будет большое удовольствие здесь находиться и играть. Я уже говорил, что выступать на чемпионате мира – это большая гордость для любого игрока, а играть на таком стадионе – дополнительный бонус. Арена просто потрясающая – у меня нет слов! К сожалению, его очень сложно украсть и увезти с собой.

    Самым моим главным впечатлением от пребывания в России стало желание, чтобы чемпионат мира быстрее начался, потому что мне так понравился Петербург, что я хочу вернуться сюда как можно скорее», – сказал Креспо.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 мая 2018, 10:33

      Всё уже украдено до вас.)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 21 мая 2018, 09:55

      так и знал, что получится классный стадик, которому все будут завидовать.... другой вопрос, что нахера он такой нужен с таким уровнем нашего футбола.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 21 мая 2018, 09:50

      Надеюсь после чемпионата мира, футболисты и гости поймут, что в России можно играть в футбол, и будут приезжать игроки хотя-бы с уровнем выше среднего, не за много миллионный бабос и прокачивать уровень РФПЛ.
      Эх Мечты Мечты :D

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2018, 08:58

      Стадион вне сомнения один из лучших в Европе. Но его смогли омрачить очередные распилы и недоделки в связи с этим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 мая 2018, 08:55

      Там украли и так хорошо...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 08:33

      Видимо посещение стадиона создало для него приятное впечатление. Пусть так сложится и для всех гостей ЧМ.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 мая 2018, 08:03

      Даже иностранец,побыв на этом стадионе 5 минут,сразу заводит разговор о воровстве ! Пропиталась определённым душком арена.Представляю,что будет на играх.)) Карманники всего мира слетятся,как на мёд пчелиный рой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 21 мая 2018, 07:33

      Сразу видно: парень не дурак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 мая 2018, 05:39

      Его украли уже, при строительстве и не раз.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod > kykyi 21 мая 2018, 22:38

      На те средства,что "пропали" можно было еще один крытый футбольный стадион построить к Красноярске или Хабаровске!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > nemolod 22 мая 2018, 04:58

      Зачем? Лучше виллу на Лазурном берегу, среди "гейропейцев".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 мая 2018, 02:42

      говорят что можно...уже...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11