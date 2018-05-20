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  • Креспо: «Жаль, что стадион «Санкт-Петербург» нельзя украсть»

Креспо: «Жаль, что стадион «Санкт-Петербург» нельзя украсть»

20 мая 2018, 22:22
17

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился впечатлениями от посещения стадиона «Санкт-Петербург».

На ЧМ-2018 арена на Крестовском острове примет четыре матча группового этапа, а также игры плей-офф.

«Это потрясающий и по-настоящему красивый, выдающийся стадион! Хочу сказать всем игрокам, кто здесь будет играть, чтобы они наслаждались процессом и нахождением на этом стадионе. Я походил по нему, посмотрел его внутри и понял, что здесь все сделано для людей.

Для зрителей и игроков будет большое удовольствие здесь находиться и играть. Я уже говорил, что выступать на чемпионате мира – это большая гордость для любого игрока, а играть на таком стадионе – дополнительный бонус. Арена просто потрясающая – у меня нет слов! К сожалению, его очень сложно украсть и увезти с собой.

Самым моим главным впечатлением от пребывания в России стало желание, чтобы чемпионат мира быстрее начался, потому что мне так понравился Петербург, что я хочу вернуться сюда как можно скорее», – сказал Креспо.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Зенит Креспо Эрнан
Комментарии (17)
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vladik12
1526844519
ТЫ УВЕРЕН?!?
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Боцман59rus
1526845078
там два украли.)))
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Zenmaster
1526847826
Хорошие слова -- мы всегда гостям рады !!!
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kykyi
1526870388
Его украли уже, при строительстве и не раз.
Ответить
zigbert
1526880830
Видимо посещение стадиона создало для него приятное впечатление. Пусть так сложится и для всех гостей ЧМ.
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mihail200606
1526882152
Там украли и так хорошо...
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bset
1526882303
Стадион вне сомнения один из лучших в Европе. Но его смогли омрачить очередные распилы и недоделки в связи с этим.
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lysenkoff
1526885402
Надеюсь после чемпионата мира, футболисты и гости поймут, что в России можно играть в футбол, и будут приезжать игроки хотя-бы с уровнем выше среднего, не за много миллионный бабос и прокачивать уровень РФПЛ. Эх Мечты Мечты :D
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alp
1526885703
так и знал, что получится классный стадик, которому все будут завидовать.... другой вопрос, что нахера он такой нужен с таким уровнем нашего футбола.....
Ответить
Bivaliy67
1526888030
Всё уже украдено до вас.)
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