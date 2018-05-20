Креспо: «Жаль, что стадион «Санкт-Петербург» нельзя украсть»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился впечатлениями от посещения стадиона «Санкт-Петербург».

На ЧМ-2018 арена на Крестовском острове примет четыре матча группового этапа, а также игры плей-офф.

«Это потрясающий и по-настоящему красивый, выдающийся стадион! Хочу сказать всем игрокам, кто здесь будет играть, чтобы они наслаждались процессом и нахождением на этом стадионе. Я походил по нему, посмотрел его внутри и понял, что здесь все сделано для людей.

Для зрителей и игроков будет большое удовольствие здесь находиться и играть. Я уже говорил, что выступать на чемпионате мира – это большая гордость для любого игрока, а играть на таком стадионе – дополнительный бонус. Арена просто потрясающая – у меня нет слов! К сожалению, его очень сложно украсть и увезти с собой.

Самым моим главным впечатлением от пребывания в России стало желание, чтобы чемпионат мира быстрее начался, потому что мне так понравился Петербург, что я хочу вернуться сюда как можно скорее», – сказал Креспо.