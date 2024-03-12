Гол Роналду с пенальти не помог «Аль-Насру» пройти в азиатской ЛЧ команду Креспо

«Аль-Наср» в 1/4 финала Лиги чемпионов вылетел от «Аль-Айна» из ОАЭ. Судьбу противостояния решила серия пенальти в ответном матче.
- Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды под руководством Эрнана Креспо.
Основное время завершилось со счетом 3:2. «Аль-Наср» при этом уступал 0:2. В дополнительное время команды забили по голу. У саудовцев с пенальти забил Криштиану Роналду.
С 98-й минуте «Аль-Наср» был в меньшинстве.
В серии пенальти со счетом 3:1 победил «Аль-Айн». У «Аль-Насра» свои попытки не реализовали Марсело Брозович, Отавио, Алекс Теллес.
- «Аль-Наср» не смог победить в 4 матчах подряд.
- В чемпионате Саудовской Аравии команда идет 2-й.