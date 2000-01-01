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Креспо возглавит «Аль-Духаиль» (Николо Скира)

Новым главным тренером катарского «Аль-Духаиля» станет бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо. Будет заключен двухлетний контракт.

Креспо заменит в Катаре Луиша Каштру, который переходит на работу в бразильский «Ботафого».

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Источник: твиттер Николо Скиры

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