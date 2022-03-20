Креспо возглавит «Аль-Духаиль» (Николо Скира)

Новым главным тренером катарского «Аль-Духаиля» станет бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо. Будет заключен двухлетний контракт.
Креспо заменит в Катаре Луиша Каштру, который переходит на работу в бразильский «Ботафого».
- «Аль-Духаиль» идет в чемпионате Катара на 2-м месте.
- Самый дорогой игрок команды – Тоби Алдервейрелд (8 миллионов евро).
- Последним клубом 46-летнего тренера Креспо был бразильский «Сан-Паулу» (2021 год).
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Источник: твиттер Николо Скиры