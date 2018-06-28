Креспо: «Франция – фаворит в матче с Аргентиной, но Месси сделает все возможное для победы»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо не считает плохой чертой зависимость команды от форварда Лионеля Месси.

В 1/8 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Францией. Матч пойдет в Казани 30 июня.

«Мы прекрасно понимаем, что Франция – фаворит этой пары. Но я надеюсь, что победа над Нигерией позволит нашей сборной сбросить лишнее давление и сыграть с Францией более раскрепощенно.

Уверен, Лионель Месси сделает все возможное, чтобы его команда прошла в четвертьфинал. Лео – особенный игрок, который становится еще опаснее в самых ответственных матчах. Зависимость команды от его формы – это естественно. Когда в команде есть такой великий игрок, она в любом случае будет зависимой от него. Аналогичная ситуация сейчас и в сборной Португалии.

Преимущество Франции – это сыгранность. Дидье Дешам давно работает с командой, все взаимодействия отточены у них до автоматизма. У них есть быстрые форварды – Мбаппе и Гризманн, великолепная полузащита с Полем Погба и отличный голкипер Уго Льорис. Но это плей-офф, и произойти может все что угодно. Все решится на поле», – считает Креспо.