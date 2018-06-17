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    Креспо: «Месси не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и игроки сборной Аргентины»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление форварда «альбиселесте» Лионеля Месси в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Исландией (1:1). В этой встрече футболист не реализовал пенальти.

    «Начнем с факта: Месси заслужил пятерку за свое выступление. Конечно, мы ожидаем от него большего, но Месси – не Марадона, в одиночку он не выиграет чемпионат мира. Для начала это должны понять аргентинские болельщики, а потом его товарищи по команде.

    Он феномен, если находится в правильных условиях, как в «Барселоне». В противном случае ему приходится бороться. Но скажите мне, кто помог ему в игре против Исландии? Ди Мария ни разу не прошел своего оппонента. Полузащитники его не поддержала», – сказал Креспо.

    Источник: FourFourTwo

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    17.06.2018 15:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -2

      esperado911 17 июня 2018, 20:07

      месси чмо ссаное

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:31

      Один в поле не воин да Месси пока на этом чемпионате не блещет

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 июня 2018, 17:33

      Ребята, не торопитесь с выводами. У команды есть обойма. Думаю, будут изменения и в атаке и в середине. Играли в целом хорошо, кроме Ди Марии. Но против них были богатыри -викинги- рюриковичи. Никто не хотел в начале чемпионата попадать под исландский ледник. Всё впереди и Лео и команда в целом, ещё себя покажут. Больше оптимизма.

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 17 июня 2018, 16:22

      Как этот Месси надоел...

      -1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 17 июня 2018, 16:20

      Роналду с тобой поспорил бы!!!!

      -2
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 17 июня 2018, 15:57

      Я понимаю если бы там был состав саудовской Аравии и один Месси, там любой игрок Аргентины выше уровнем чем любой Российский игрок
      У них даже таким как икарди места не нашлось
      Что еще нужно??? обязательно хави иньесту?которые выдернут на себя 2 игроков и отдадут еще филигранный пас?
      Поэтому месси всегда будет вторым вслед за роналду

      -1
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