Креспо: «Месси не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и игроки сборной Аргентины»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление форварда «альбиселесте» Лионеля Месси в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Исландией (1:1). В этой встрече футболист не реализовал пенальти.

«Начнем с факта: Месси заслужил пятерку за свое выступление. Конечно, мы ожидаем от него большего, но Месси – не Марадона, в одиночку он не выиграет чемпионат мира. Для начала это должны понять аргентинские болельщики, а потом его товарищи по команде.

Он феномен, если находится в правильных условиях, как в «Барселоне». В противном случае ему приходится бороться. Но скажите мне, кто помог ему в игре против Исландии? Ди Мария ни разу не прошел своего оппонента. Полузащитники его не поддержала», – сказал Креспо.