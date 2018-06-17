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  • Креспо: «Месси не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и игроки сборной Аргентины»

Креспо: «Месси не выиграет чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и игроки сборной Аргентины»

17 июня 2018, 15:41
7

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал выступление форварда «альбиселесте» Лионеля Месси в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Исландией (1:1). В этой встрече футболист не реализовал пенальти.

«Начнем с факта: Месси заслужил пятерку за свое выступление. Конечно, мы ожидаем от него большего, но Месси – не Марадона, в одиночку он не выиграет чемпионат мира. Для начала это должны понять аргентинские болельщики, а потом его товарищи по команде.

Он феномен, если находится в правильных условиях, как в «Барселоне». В противном случае ему приходится бороться. Но скажите мне, кто помог ему в игре против Исландии? Ди Мария ни разу не прошел своего оппонента. Полузащитники его не поддержала», – сказал Креспо.

Источник: FourFourTwo
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Креспо Эрнан
Комментарии (7)
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RamonCSKA
1529240272
Я понимаю если бы там был состав саудовской Аравии и один Месси, там любой игрок Аргентины выше уровнем чем любой Российский игрок У них даже таким как икарди места не нашлось Что еще нужно??? обязательно хави иньесту?которые выдернут на себя 2 игроков и отдадут еще филигранный пас? Поэтому месси всегда будет вторым вслед за роналду
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Lenin26
1529241653
Роналду с тобой поспорил бы!!!!
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Mazzola
1529241774
Как этот Месси надоел...
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Александр52
1529245995
Ребята, не торопитесь с выводами. У команды есть обойма. Думаю, будут изменения и в атаке и в середине. Играли в целом хорошо, кроме Ди Марии. Но против них были богатыри -викинги- рюриковичи. Никто не хотел в начале чемпионата попадать под исландский ледник. Всё впереди и Лео и команда в целом, ещё себя покажут. Больше оптимизма.
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a-rakhmatov
1529249516
Один в поле не воин да Месси пока на этом чемпионате не блещет
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esperado911
1529255278
месси чмо ссаное
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