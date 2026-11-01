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Италия. Серия B
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Палермо
Филиппо Индзаги
Статистика
Филиппо Индзаги - статистика
Палермо
Италия
9 августа 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
2 : 4
10.10.2026
Палермо
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Товарищеские матчи 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Трофео ТИМ 2014
Команда
И
В
П
Н
Палермо
10
8
0
2
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
2 : 4
10.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
1 : 0
23.08.2026
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