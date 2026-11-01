Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2018/2019 Товарищеские матчи 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Трофео ТИМ 2014