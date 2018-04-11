Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Дженоа», в который может перейти Кришито

Главный тренер «Венеции» Филиппо Индзаги может возглавить «Дженоа», сменив на этом посту Давиде Баллардини. Последний рассматривается президентом клуба Энрико Прециози как временная фигура.

Среди других претендентов называются Давиде Никола, Роландо Маран и Леонардо Семпличи.

Под руководством Индзаги «Венециа» после 34 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии В. Контракт специалиста с «крылатыми львами» истекает в июне.

Напомним, ранее итальянские СМИ неоднократно сообщали, что защитник «Зенита» Доменико Кришито по завершении сезона на правах свободного агента подпишет с «Дженоа» пятилетний контракт.