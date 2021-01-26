«Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в «Беневенто». Информацию подтвердил спортивный директор выходца из Серии В Паскуале Фоджа.
«Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на шесть месяцев с возможностью продления соглашения еще на один сезон.
Летом 2022 года, если аренда будет продлена, у «Беневенто» появится необязательное право выкупа Гайча у ЦСКА. Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», – сказал Фоджа.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе гол и ассист в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Metaratings