«Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в «Беневенто». Информацию подтвердил спортивный директор выходца из Серии В Паскуале Фоджа.

«Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на шесть месяцев с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Летом 2022 года, если аренда будет продлена, у «Беневенто» появится необязательное право выкупа Гайча у ЦСКА. Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», – сказал Фоджа.