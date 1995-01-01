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    «Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в «Беневенто». Информацию подтвердил спортивный директор выходца из Серии В Паскуале Фоджа.

    «Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на шесть месяцев с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

    Летом 2022 года, если аренда будет продлена, у «Беневенто» появится необязательное право выкупа Гайча у ЦСКА. Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», – сказал Фоджа.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе гол и ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1858

      Чермындыр 1 час назад

      Скатертью дорожка. Там уже через месяц было видно, что это бревно редких пород

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