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  • Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории

Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории

1 марта 2020, 12:15
2

В Серии А и Серии В сейчас лидируют «Лацио» и «Беневенто» соответственно. Их возглавляют братья – Симоне и Филиппо Индзаги.

В чемпионате Италии такое случилось впервые – когда в двух главных дивизионах лидируют команды, возглавляемые братьями.

  • В следующем сезоне оба тренера могут оказаться в одном дивизионе – Серии А.
  • «Лацио» в последнем матче всухую победил «Болонью», но по потерянным очкам в турнире не лидирует.
  • За римлян играет лучший бомбардир сезона Серии А Чиро Иммобиле.

Фото: Italian Football TV.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лацио Беневенто Индзаги Филиппо Индзаги Симоне
Комментарии (2)
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mihail200606
1583058171
Игроком то Филиппо был получше, а тренером покруче видимо Симоне будет..
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spamo77
1583060965
а где лацио лидирует? юве первый же
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