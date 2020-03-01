Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории

В Серии А и Серии В сейчас лидируют «Лацио» и «Беневенто» соответственно. Их возглавляют братья – Симоне и Филиппо Индзаги.
В чемпионате Италии такое случилось впервые – когда в двух главных дивизионах лидируют команды, возглавляемые братьями.
- В следующем сезоне оба тренера могут оказаться в одном дивизионе – Серии А.
- «Лацио» в последнем матче всухую победил «Болонью», но по потерянным очкам в турнире не лидирует.
- За римлян играет лучший бомбардир сезона Серии А Чиро Иммобиле.
Фото: Italian Football TV.
Источник: Бомбардир.ру