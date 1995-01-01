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    Команды братьев Индзаги лидируют в Серии А и Серии В. Такое случилось впервые в истории

    В Серии А и Серии В сейчас лидируют «Лацио» и «Беневенто» соответственно. Их возглавляют братья – Симоне и Филиппо Индзаги.

    В чемпионате Италии такое случилось впервые – когда в двух главных дивизионах лидируют команды, возглавляемые братьями.

    • В следующем сезоне оба тренера могут оказаться в одном дивизионе – Серии А.
    • «Лацио» в последнем матче всухую победил «Болонью», но по потерянным очкам в турнире не лидирует.
    • За римлян играет лучший бомбардир сезона Серии А Чиро Иммобиле.

    Фото: Italian Football TV.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +176

      spamo77 56 минут назад

      а где лацио лидирует? юве первый же

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6949

      mihail200606 1 час назад

      Игроком то Филиппо был получше, а тренером покруче видимо Симоне будет..

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